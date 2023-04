Wijkoverleg Stommeer stopt ermee!

Aalsmeer – Greet Vaneman, Ilka van Houwelingen en Rob Lutgerhorst stoppen met hun werkzaamheden voor Wijkoverleg Stommeer. De periode van ‘burgerkracht’ sluit het drietal overigens met een positief gevoel af.

“Vrijwilligerswerk kan veel voldoening geven. Door onze interesses, talenten en krachten te bundelen hebben wij samen met de buurt en de gemeente veel veranderingen kunnen realiseren. Het praten mét bewoners in plaats van over bewoners, het inzetten en actief meedoen mét en vóór de samenleving gaf ons altijd weer de kracht om door te gaan”, vertellen Greet, Ilka en Rob. “Maar, ook wij merkten dat de laatste jaren de participatie van vrijwilligers in Nederland achterbleef. Mensen zijn nog maar moeilijk te motiveren om zich voor een langere periode ergens aan te verbinden. Zo proberen wij al vele jaren zonder resultaat nieuwe bestuursleden te vinden.”

Overvolle agenda’s

Het is lastig om passende thema’s te bedenken en er komen steeds minder mensen naar het wijkoverleg, waardoor het vroegtijdig signaleren van hulpvragen van buurtbewoners en de meerwaarde van het bestaan van het Wijkoverleg een beetje op de achtergrond raakte. Het bestuur heeft gemerkt dat ‘betrokken buren’ in deze tijd liever één project oppakken of ‘aanschuiven’ bij een initiatief omdat dit beter aansluit bij de overvolle agenda’s.” “Wij herkennen dit”, gaat het drietal verder. “Ook wij hebben naast het wijkoverleg nog wel wat ‘vrijwillige projectjes’ lopen.” Rob weet als clustervertenwoordiger veel over Schipholzaken, Greet is een van oprichters van werkgroep behoud Seringenpark en Ilka hield zich bezig met het water en verkeer binnen de wijk. Het drietal vond het overigens ook gewoon leuk en gezellig om regelmatig bij elkaar te komen, de zaken als team te bespreken en voor verbinding in de wijk te zorgen.

Trots en dankbaar

Greet, Ilka en Rob tot slot: “Wanneer wij terugkijken op onze jarenlange prettige samenwerking met de gemeente kunnen wij dan ook vol trots zeggen dat wij veel hebben kunnen bijdragen en tot stand hebben gebracht. Wij hebben mensen en organisaties een podium en draagvlak kunnen geven. Dat doet ons goed en daar zijn we dankbaar voor. Wij danken daarom iedereen die een rol heeft gespeeld in het succesvol maken van het wijkoverleg voor hun steun en tomeloze inzet. En natuurlijk wensen wij alle mooie initiatieven in onze wijk veel succes met organiseren en het samen vorm geven van de wijk. Jullie kunnen dit!”

Foto: Wijkbestuur Stommeer, van links naar rechts: Greet Vaneman, Rob Lutgerhorst en Ilka van Houwelingen.