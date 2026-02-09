Wijkcentrum Bilderdijkhof dementievriendelijk

Uithoorn – Een fijne ontmoetingsplek, waar je met buurtgenoten kunt praten, koffiedrinken of leuke activiteiten kunt doen. Een plek, die voor iedereen toegankelijk is. Dat betekent veel voor mensen met dementie. Dat vond ook Wijkcentrum Bilderdijkhof, het deed mee aan het programma van Alzheimer Nederland en mag zich nu dementievriendelijk noemen.

“Iedereen is welkom, dementie of geen dementie”, vertelt Daniëlle Tolboom, beheerder van het wijkcentrum. “Net als veel plekken rolstoelvriendelijk zijn, willen we ontmoetingsplekken ook dementievriendelijk maken, zodat mensen met geheugenproblemen of dementie zo lang mogelijk mee doen. Mensen hebben daar ook behoefte aan.”

Zo blijkt ook uit onderzoek van Alzheimer Nederland dat er op dit moment te weinig ontmoetingsplekken zijn voor mensen met beginnende dementie. En dat terwijl het aantal mensen met dementie alleen maar groeit.

Het programma is een initiatief van Alzheimer Nederland en bestaat uit een gratis training voor medewerkers en vrijwilligers over hoe ze kunnen omgaan met dementie en uit tips hoe de locatie met kleine aanpassingen dementievriendelijk wordt. Bijvoorbeeld door goede bewegwijzering, een rustige hoek en een prikkelarme ruimte. Ook bevat het programma uit suggesties voor leuke zinvolle activiteiten om samen met bezoekers uit te zoeken, passend bij de behoeften.

Alzheimer Café Uithoorn

Wijkcentrum Bilderdijkhof voldoet aan de richtlijnen en heeft afgelopen donderdag tijdens het Alzheimer Café het certificaat ‘Dementievriendelijke ontmoetingsplek’ ontvangen uit handen van Truda Schrama van Alzheimer Nederland, afdeling Amstelland en Meerlanden. Beheerder Daniëlle en coördinator Ontmoetingsgroepen Jenneke Valentijn zijn trots. “We laten hiermee zien dat we er voor iedereen zijn. Zo hopen we mensen te stimuleren om actief te blijven.”

Wijkcentrum Bilderdijkhof loopt voorop in de gemeente Uithoorn. Als het aan Alzheimer Nederland ligt neemt het aantal dementievriendelijke buurthuizen en wijkcentra snel toe. Uiteindelijk moet 80% van de mensen met (beginnende) dementie die thuis wonen een ontmoetingsplek in de buurt hebben. Zo staat het ook in de Nationale dementiestrategie van het ministerie van VWS: samen zorgen dat mensen die langer thuis wonen, actief blijven en de belasting op de zorg vermindert.

Wijkcentrum Bilderdijkhof heeft afgelopen donderdag tijdens het Alzheimer Café het certificaat ‘Dementievriendelijke ontmoetingsplek’ ontvangen uit handen van Truda Schrama van Alzheimer Nederland. Foto: aangeleverd.