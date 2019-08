Uithoorn – Donderdagmiddag even voor 15:00 uur is op de Amsteldijk-Zuid tussen Amstelveen en Uithoorn een wielrenner gewond geraakt nadat hij was gevallen.De wielrenner was zo ernstig gewond dat ook het traumteam van Amsterdam met de helikopter terplaatse kwam. De wielrenner is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De politie doet uitgebreid onderzoek naar het ongeval. De Amsteldijk-Zuid tussen Amstelveen en Uithoorn en gestremd geweest voor al het verkeer

FOTO: Davey Photography/ Davey Baas