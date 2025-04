Wie wil de nieuwe Outdoor Escape Game testen?

De Kwakel/Uithoorn – Na de succesvolle ontwikkeling van de ‘Kroongetuige’-tocht door Uithoorn en De Kwakel zijn Poldersport en WaouW Outdoor Escape Game bezig met de ontwikkeling van een outdoor escape game bij Poldersport.

“Ben jij avontuurlijk en hou je van uitdagingen? Wij zoeken diverse groepen om onze game te testen. Of je nu een vriendengroep, familie, of collega’s bent, we willen jouw enthousiasme en feedback”, aldus WaouW Outdoor Escape Games. Het testen is op dinsdag, woensdag, een avond of in een weekend in april. Locatie is bij Poldersport in De Kwakel en het duurt ongeveer negentig minuten.

Je kunt het volgende verwachten: een unieke outdoor escape game-ervaring; fysieke en uitdagende opdrachten; gratis deelname in ruil voor waardevolle feedback. Meld je aan door een e-mail te sturen naar outdoorescapegames.nl@gmail.com. Vermeld de volgende informatie: naam van de groep; aantal deelnemers; korte beschrijving van de ervaring met escape games (ook mensen met geen ervaring zijn gewenst); beschikbaarheid; korte beschrijving van waarom ‘jullie de perfecte testers zijn’.

Er zijn beperkte plekken beschikbaar. “We maken een selectie om juiste variëteit van testers te krijgen. Ontdek het avontuur en help ons deze escape game te perfectioneren”, aldus WaouW Outdoor Escape Games.

Op de foto: Er wordt een selectie gemaakt om de juiste variëteit van testers te krijgen. Foto: aangeleverd.