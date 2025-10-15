Wie kiest voor Zaai zal oogsten!

Door Janna van Zon

Aalsmeer – Dinsdag 14 oktober was The Beach een uitstekende plek om de kick-off van Zaai te organiseren. In de binnenruimtes van het monumentale gebouw bruist het altijd van de energie. Spelen de beachvolleyballers een sportieve onderlinge strijd, lopen er feestelijk geklede mensen rond en kan er ook heerlijk gegeten worden. Samengevat kan gesteld worden dat de sfeer een toekomst gerichte uitstraling heeft en daarmee precies weergeeft waarvoor het Zaai coachtraject staat; startende ondernemers een podium bieden dat hen het komende half jaar op weg helpt een geslaagde ondernemer te worden. Kirsten Verhoef (project-organisator) en Anja de Die (coach) hielden zo’n helder betoog dat er vanaf de tribunes van de voormalige veiling nauwelijks meer vragen gesteld werden door de nieuwsgierige aanwezigen. Namens de gemeente sprak Erik Kreike, gedurende het half jaar durende coach-traject is hij degene die bij vragen voor de gemeente het aanspreekpunt is. Kreike ging in op het feit dat Aalsmeer een echt ondernemers klimaat kent. Hij moedigde de nieuwe ondernemers van harte aan om de uitdaging aan te gaan te kiezen voor het ondernemersschap. Hij vervolgde zijn inleiding dat de gemeente het financieel ook mogelijk maakt dat er masterclasses, plenaire en persoonlijke coachsessies, mentor-panel avonden gevolgd kunnen worden.

Tien jaar geleden is Zaai gestart en dat dit zijn vruchten afwerpt wordt wel heel duidelijk bij de tweejaarlijke verkiezing van de Onderneming van het Jaar waarvan de finale vrijdag 21 november is. Meer dan de helft van de genomineerden heeft een Zaai-achtergond! Ook Nieuw Ondernemend Aalsmeer (NOA) biedt de starters een warm welkom met het aanbieden van een jaar gratis lidmaatschap en het bijwonen van alle netwerk activiteiten.

Ervaringen van oud-Zaailingen

Natuurlijk droegen de positieve en enthousiasmerende betogen bij tot zinvolle informatie, maar het beste bewijs leverden toch de oud Zaailingen van de verschillende edities door hun ervaringen te delen. Dat gebeurde op een openhartige wijze. Zij vertelden wat zij tijdens het coach traject waren tegengekomen, hoe zij hadden geleerd hun doelen in de loop van het coachtraject bij te stellen, over hun onzekerheden maar ook over de groei naar zelfstandigheid en flair. Het uitbreiden van het netwerk en de opdrachten die dit had opgeleverd. Het samen kunnen sparren. “Door Zaai wordt het vertrouwen in eigen onderneming vergroot, je leert doorpakken en tegenvallers te verwerken, keuzes te maken, wie jouw geschikte klanten zijn.” Er werden dromen gerealiseerd, maar er werd ook uit de droom geholpen door het wijzen op een pad dat beter past, geestelijk en financieel meer oplevert. Voorbeelden genoeg die aangaven wat de kracht van Zaai is.

De nazit verliep zeer geanimeerd, de spontane onderlinge gesprekken leverden al mooie contacten op. Na alle nuttige informatie rest de Zaailingen in spé nog één ‘hindernis’, dat is hun pitch en het persoonlijke gesprek dat bijdraagt tot een min of meer op maat geleverd coachtraject. Deze gedegen zorgvuldigheid geeft aan dat er niet over één nacht ijs wordt gegaan. Wie kiest voor Zaai zal oogsten! Neem voor meer informatie over Zaai contact op met Kirsten Verhoef (project organisator), per mail: kirsten@syltsupport.nl of bel 0297-366182.

Foto: Kick-off van Zaai in The Beach (aangeleverd).