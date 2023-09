Wethouders delen duurzame doppers uit

Aalsmeer – Leerlingen van groep 3 van de basisscholen in Aalsmeer en Kudelstaart krijgen deze week allemaal een duurzame waterfles gekregen. De zogeheten doppers werden op basisschool KC De Ruimte uitgedeeld door wethouder Bart Kabout van onderwijs en wethouder Willem Kikkert van duurzaamheid.

De herbruikbare waterflessen zijn bedoeld om het drinken van water te stimuleren en het gebruik van plastic flesjes uit te bannen. Water is de gezondste dorstlesser. Bovendien is water drinken leuk, goedkoop, lekker en makkelijk.

Gezond, duurzaam en leerzaam

Op jonge leeftijd kinderen al de gewoonte van water drinken meegeven, is belangrijk vindt de gemeente. “Dagelijks op school water drinken uit je eigen fles zorgt voor een gezonde gewoonte ook op latere leeftijd”, zegt wethouder onderwijs en jeugd Bart Kabout. “En dat die fles herbruikbaar is, maakt dit initiatief duurzaam en leerzaam tegelijk”, vult wethouder duurzaamheid Willem Kikkert aan.

Drink Water Week

De Doppers werden uitgedeeld in de vierde Drink Water Week van JOGG Aalsmeer, die nog duurt tot en met 30 september. JOGG Aalsmeer zet zich in voor een gezonde jeugd en een gezonde toekomst. JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) is een samenwerking van gemeente Aalsmeer, zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid, Albert Heijn, Jumbo Aalsmeer, GGD Amsterdam en Team Sportservice Aalsmeer.