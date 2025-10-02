Wethouder Spaargaren op bedrijfsbezoek

Aalsmeer – Wethouder Sven Spaargaren (Economische Zaken) bracht deze maand twee bedrijfsbezoeken. En hoewel beide bedrijven aan de Aalsmeerderweg zijn gevestigd kunnen ze haast niet verder van elkaar verschillen. Op donderdag 4 september werd Bouwcenter Blauwhoff bezocht samen met ondernemersvereniging NOA (Nieuw Ondernemend Aalsmeer). Zij werden ontvangen door Michael Blauwhoff en Irma Offerman die vertelden over het ontstaan van het bedrijf in de jaren dertig, toen er nog grondstoffen per schip aan de Pontweg werd gelost en de ontwikkeling naar een all-round bouwcenter met onder meer een onlangs vernieuwde betoncentrale. De wethouder was onder de indruk van het complex en het assortiment aan verschillende soorten hout, tegels, (bak)steen en dakpannen waarbij het hem ook opviel hoeveel lokale aannemers en bouwbedrijven Blauwhoff weten te vinden. Die lokale verbondenheid komt ook tot uiting in de ondersteuning die Bouwcenter Blauwhoff geeft aan meerdere sportverenigingen, initiatieven en evenementen in de regio waaronder FC Aalsmeer en de Pramenrace.

Op woensdag 17 september was wethouder Spaargaren te gast bij Ruben van Bodegom en Alain Schutter van EveryWear; een innovatieve en technologische ontwerper en ontwikkelaar van duurzame monturen voor (zonne)brillen. Ooit is het aan de keukentafel, thuis in Uithoorn, gestart maar in augustus 2024 vestigden ze zich in Aalsmeer. Ze onderscheiden zich door een grondstof te gebruiken op plantaardige basis en met deze grondstof worden de brillen in 3D geprint. Hierdoor gaat in het productieproces ‘maar’ 4% van de grondstof verloren waarbij dat met reguliere brillen tot wel 85% kan oplopen. EveryWear timmert lokaal, regionaal en nationaal flink aan de weg. Zo wonnen Ruben en Alain in maart 2024 de Onderneming van het Jaar verkiezing in Uithoorn in de categorie starters en waren ze dit jaar finalist bij de Onderneming van Noord-Holland verkiezing.

Wethouder Spaargaren: “Het is bijzonder om te zien hoe onze gemeente zowel sterke, gevestigde bedrijven als frisse innovatieve nieuwkomers huisvest. Die combinatie maakt de Aalsmeerse en Kudelstaartse economisch en maatschappelijk veerkrachtig. Zonder ondernemers geen rijk dorpsleven.”

———————————

Foto: Van links naar rechts Kirsten Verhoef (NOA), Erik Kreike (gemeente), Irma Offerman, Michael Blauwhoff (beiden Blauwhoff) en Wethouder Sven Spaargaren.

Van links naar rechts: Wethouder Sven Spaargaren, Alain Schutter en Ruben van Bodegom.

Foto’s: Gemeente Aalsmeer

