Wethouder Rein Kroon opent tennisevenement rolstoeltennis

Mijdrecht – Op 8 september vond tennisevenement “De Rollende Ronde Vener” plaats. Sinds kort maakt Tennisvereniging De Ronde Vener “rolstoeltennis” mogelijk binnen de Ronde Venen. Het evenement is bedoeld om volwassenen de mogelijkheid te geven om hieraan deel te nemen en bekendheid te geven aan rolstoelstennis. Het evenement werd feestelijk geopend door Rein Kroon, wethouder van de gemeente de Ronde Venen en Gerben Dijkstra, voorzitter van Tennisvereniging de Ronde Vener. Na de officiële opening namen de wethouder en de voorzitter plaats in de tennisrolstoelen om samen met Ruud van der Helm van tennisschool CTO en Astrid Schildt van Stichting Rolstoeltennis Badhoevedorp een wedstrijdje te spelen.

Toeziend oog

Onder toeziend oog van de vele toeschouwers begon hierna het tennisevenement “de Rollende Ronde Vener”, waarbij zowel deelnemers met een fysieke beperking, clubleden, jeugdleden en andere geïnteresseerden deelnamen aan het evenement.

Onder leiding van Dick Ritsema en Paul den Nijs van Only Friends in Amsterdam en Ruud van der Helm werden er op drie banen verschillende oefeningen gedaan en kon iedereen naar hartenlust tennissen en ervaren hoe het is om vanuit een tennisrolstoel te tennissen.

Het plezier en het enthousiasme van alle deelnemers spatte ervan af en sommige deelnemers namen nauwelijks de tijd om een drinkpauze in te lassen. Team Sportservice De Ronde Venen was ook op de baan aanwezig om vragen van deelnemers te beantwoorden over sporten met een beperking in de Ronde Venen.

Uiteindelijk was het zeer succesvol evenement waarbij het vanaf heden mogelijk is voor volwassen met een beperking uit de regio te tennissen bij Tennisvereniging De Ronde Vener.

Meer informatie over rolstoeltennis bij Tennisvereninging de Ronde Vener. www.tvdrv.nl

rolstoeltennisderondevenen@gmail.com

Vragen over aangepast sporten in de Ronde Venen kun u terecht bij Team Sportservice De Rone Venen: https://jouw.teamsportservice.nl/de-ronde-venen/