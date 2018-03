Wethouder Polak reikt Nibud boekje uit

Uithoorn – De 18-jarige Jacky Scheltus uit Uithoorn heeft vorige week uit handen van wethouder Marvin Polak (Werk en Inkomen) het Nibud boekje ‘Voor boven de 18’ gekregen. Dit boekje staat boordevol informatie en tips over alles wat een 18-jarige moet weten op het gebied van geld. De wethouder deed deze persoonlijke overhandiging in het kader van de Week van het Geld. In de Week van het Geld (12-16 maart) worden er in heel Nederland activiteiten georganiseerd om kinderen en jongeren te leren omgaan met geld. Polak: “Als 18-jarige mag je ineens wat je eerst niet mocht. Zelfstandig autorijden, stemmen, een telefoonabonnement afsluiten op je eigen naam, alcohol kopen en studiefinanciering aanvragen . Maar je krijgt er ook behoorlijk wat verantwoordelijkheden bij. Je bent nu bijvoorbeeld zelf verantwoordelijk om je boetes en je leningen te betalen. Je moet ook een zorgverzekering aanvragen. En wil je dan een basisverzekering of aanvullend en hoe zit het met je eigen risico? Kortom er komt veel op je af als je 18 jaar wordt. Het Nibud boekje ‘Voor boven de 18’ helpt de jongeren op weg.”

De net 18-jarige Jacky Scheltus is blij met het boekje. Ook al denkt ze het Nibud boekje niet erg nodig te hebben. Ze heeft haar financiën naar eigen zeggen ‘goed onder controle’. “Elke maand kijk ik wat er binnenkomt. Dan betaal ik eerst alle rekeningen en alles wat nodig is voor mijn hobby paardrijden. Als er dan iets overblijft, dan kan ik dat besteden aan bijvoorbeeld kleding of eten bij de MC Donalds. Daarom heb ik eigenlijk nooit geldproblemen”, vertelt Scheltus.

Cadeau

De gemeente geeft alle jongeren in Uithoorn die dit jaar 18 jaar worden het Nibud boekje ‘Voor boven de 18’ cadeau. Met dit boekje wil de gemeente de nieuwbakken 18-jarigen helpen bij het maken van een goede start in hun volwassen leven door hen informatie aan te reiken op wat er op financieel gebied allemaal speelt.