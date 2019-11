Wethouder op bezoek in de Smikkeltuin

Kudelstaart – Het was wederom mooi weer op de tuin. Hoe kan het ook anders. De Smikkeltuin dwingt het gewoon af. Groep 7 van de Antoniusschool kwam deze dag voor de laatste keer. In het voorjaar start groep 6 van deze basisschool en misschien komt er nog wel een school de Smikkeltuin bezoeken.

De spruiten en de boerenkool moesten geoogst worden. Daar zit best nog wat werk aan. Zo snel als de machines dat bij de boeren op het land doen zo aandachtig en met de nodige handarbeid ging het op de tuin. Wat een mazzel dat er al vorst aan de grond was geweest die nacht, want de meeste soorten boerenkool en spruiten hebben een laagje vorst nodig. Hier was al over nagedacht bij het aanplanten. Nou was het bij dit soort niet echt nodig, maar vorst maakt deze groenten natuurlijk wel lekkerder. Er stond niet alleen groene boerenkool, maar ook rode boerenkool. Die laatste werd door een enkeling als rode kool aangemerkt, maar rodekool ziet er toch echt anders uit de boerenkool.

Aan lange tafels werden de spruiten losgemaakt van de steel. Aan de andere kant werd de boerenkool geplukt. Wat over was mocht zo op de grond gegooid worden. Sommige gingen super snel van start waarbij anderen juist heel aandachtig spruit voor spruit plukte. Na afloop had elke klas wel een emmer vol spruiten en stapels met boerenkool. De tassen gingen open en alles werd verdeeld tot het op was. Ook de laatste kalebassen die nog aan de struiken hingen werden verdeeld. Wat niet eetbaar was ging de composthoop op of werd door een enkele dierenliefhebber mee naar huis genomen om zijn of haar konijnen te verwennen.

Dat alles gebeurde onder het toeziend ook van wethouder Wilma Alink. Ze was nog niet eerder op de Smikkeltuin geweest, maar genoot zichtbaar van het enthousiasme van de kinderen. Tijdens de winter wordt de tuin onderhouden door de vrijwilligers.