Wethouder op bezoek bij horeca in Aalsmeer

Aalsmeer – Woensdag 6 oktober bezocht wethouder Robert van Rijn een aantal horecagelegenheden. Zo ging hij langs bij Café Op de Hoek, De Praam en het nieuwe Christiani Vino E Cibo. Nu de horeca weer open is wilde de wethouder graag weten waar de ze tegen aan lopen, of ze voldoende personeel hebben en of zij nog vragen hebben over het coronatoegangsbewijs.

Als eerste stond Café Op de Hoek op het programma. Op de Hoek bestaat inmiddels al vijf jaar en is een laagdrempelig middelpunt van Kudelstaart. Net als alle andere horecabedrijven heeft deze ondernemer ook veel last gehad van omzetuitval door corona. In coronatijd hebben zij veel afhaal maaltijden verzorgd en gelukkig dacht hun verhuurder ook mee. Uitbater Beatle Raadschelders is blij dat hij weer normaal open kan zodat hij zijn horecahart weer volop kan laten spreken. Reserveren hoeft niet, loop gewoon eens naar binnen voor een drankje of een hapje eten.

De volgende horecagelegenheid die werd bezocht was Bar Restaurant De Praam. Eigenaar Jerry van Noord vertelde dat De Praam een aantal jaren geleden van concept is veranderd. Sinds 2017 hebben ze ook een restaurant met een gevarieerde kaart. Door de steun die zij tijdens de coronacrisis hebben ontvangen is er niemand ontslagen, maar het is wel zwaar geweest. Bij het gesprek was ook de nieuwe bedrijfsleider Roy Lieven en Bulent Dogan van beveiligingsbedrijf BMS Security aanwezig. Tijdens de avonden regelt het beveiligingsbedrijf het deurbeleid bij de Praam.

Als laatste werd het nieuwe restaurant Christiani Vino E Cibo aan de Stommeerweg bezocht. Op de begane grond is een pizzabar waar ze volgens Romeinse receptuur pizza’s maken en boven is een wijnbar waar bezoekers met de Christiani-wijnpas wijn kunnen proeven en Italiaanse lekkernijen kunnen eten met uitzicht op de Westeinderplassen. Mede eigenaar Jorn Varenhorst “Wij waren al eigenaar van de Zwarte Ruiter in Aalsmeer. Toen het Waterfront werd aangelegd zagen we ook de potentie van deze locatie en zijn we hier sinds dit voorjaar vol enthousiasme aan de slag gegaan.”