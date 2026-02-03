Werkzaamheden centrum De Kwakel op schema

De Kwakel – De herinrichting van het centrum van De Kwakel ligt op koers. Sinds de start van fase 2 in januari wordt er hard gewerkt aan de afronding van de nieuwe infrastructuur van het dorpscentrum. De belangrijkste verkeersroute, de Drechtdijk, is inmiddels volgens planning weer geopend en de werkzaamheden verlopen voorspoedig.

Voortgang fase 2

In de tweede week van januari zijn de werkzaamheden in het dorpscentrum gestart. De uitvoering verloopt mede dankzij het gunstige weer zeer voorspoedig. In het eerste deel van deze fase is nieuwe bestrating aangelegd op de Drechtdijk: zowel op het wegdek als bij de nieuwe parkeervakken en de looproute naar de toekomstige supermarkt. Hierdoor was de Drechtdijk enkele weken afgesloten voor doorgaand verkeer en werd het verkeer, waaronder de bus, omgeleid via de Noord-Zuidroute (N231).

Drechtdijk weer open

Dankzij de inzet van de medewerkers van aannemer AW Infrabouw uit Hillegom en het gunstige weer kon de Drechtdijk, zoals eerder aangekondigd, op dinsdag 3 februari om 16.00 uur weer worden opengesteld voor verkeer. Hierdoor rijdt onder andere de bus weer door De Kwakel zoals gebruikelijk. De werkzaamheden verplaatsen zich nu naar de Monseigneur Noordmanlaan. Aansluitend vinden er nog kleinschalige herstelwerkzaamheden plaats aan bestaand straatwerk. Ook worden in overleg met betrokken bewoners en ondernemers onder meer nieuwe fietsparkeervoorzieningen geplaatst. Het streven is om begin maart alle werkzaamheden af te ronden.

Aanpassingen in overleg

In samenspraak met Buurtbeheer en enkele omwonenden zijn tijdens de uitvoering diverse kleinschalige aanpassingen doorgevoerd. Zo is het geplande zebrapad verplaatst naar een logischere en veiligere locatie en is een extra boom bijgeplaatst. Daarnaast is bij de entree van het centrum een extra wegversmalling aangebracht om de snelheid van het verkeer te verminderen. Deze versmalling vervangt de eerder geplande fysieke drempel, omdat die bij aanwonenden zorgen opriep over onder meer trillingen. In de komende maanden wordt de nieuwe situatie gemonitord.

De belangrijkste verkeersroute, de Drechtdijk, is inmiddels volgens planning heropend voor verkeer. Foto: gemeente Uithoorn.