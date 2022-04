Werkplein AA actief voor Oekraïense vluchtelingen

Aalsmeer – Vanaf woensdagmiddag 13 april zijn Oekraïense vluchtelingen die werk zoeken, elke woensdag welkom in het raadhuis in Aalsmeer. Als de vluchtelingen aan de slag willen kan dat het beste via het Werkplein AA worden geregeld. Het Werkplein AA heeft alle informatie die nodig is voor het zoeken naar werk. De medewerkers proberen werkervaring en mogelijkheden van de vluchtelingen te matchen met een geschikte werkgever.

Het Werkplein AA gaat haar best doen om een baan te vinden die past. Er wordt tijdens de afspraak van een half uur gesproken over de wensen en mogelijkheden met betrekking tot werk. Het inloopspreekuur is elke woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in het Raadhuis van Aalsmeer aan het Raadhuisplein 1.