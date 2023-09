Werkbezoek gemeenteraad aan brandweerkazerne

Aalsmeer – De gemeenteraad heeft op vrijdag 15 september een werkbezoek gebracht aan de brandweerkazerne van Aalsmeer. De raadsleden kregen naast informatie over het werk van de brandweer en de ambulance een inkijkje in het dagelijks werk. Het bleef niet bij kijken alleen: zij mochten ook zelf aan de slag met bijvoorbeeld blussen, ook op het water, en met het openknippen van autodeuren.

Ambulancedienst

De directeur van Ambulance Amsterdam, Marleen van de Kerkhof, schetste met haar presentatie een helder beeld van het werk van de ambulance. Zij ging daarnaast ook uitgebreid in op de aanrijtijden van de ambulances, naar aanleiding van eerdere schriftelijke vragen van CDA raadslid Peter van den Nouland. Het streven is om bij 95% van de oproepen binnen vijftien minuten aanwezig te zijn. In Aalsmeer haalt men dat in 85,5 % van de oproepen, in Kudelstaart slechts in zo’n 80 % van de gevallen. Dat is natuurlijk niet goed genoeg. Er wordt dan ook alles aan gedaan om dit te verbeteren. Goed en tijdig overleg over bijvoorbeeld wegopbrekingen en omleidingen is één van de zaken die van groot belang zijn.

Veiligheid

Aalsmeer is één van de 18 brandweerkazernes in de regio Amsterdam Amstelland. De kazerne wordt volledig bemenst door vrijwilligers en is verantwoordelijk voor het bestrijden van branden, het redden van levens en het verlenen van hulp bij ongevallen. Ook wordt er aandacht besteed aan preventie en het geven van voorlichting en advies. De kazerne heeft ruim 300 uitrukken per jaar, bijna één per dag. De vrijwilligers krijgen via een pager een seintje en dan komen de brandweermannen en -vrouwen vanuit hun werk of huis naar de kazerne om daarvandaan uit te rukken naar een incident.

Indrukwekkend

Naast veel informatie kregen de raadsleden ook een inkijkje in het dagelijks werk van de brandweer. Dat riep veel respect op. Een raadslid merkte op: “Je moet kracht met conditie combineren om dit goed te kunnen doen. En bovendien je hoofd koel kunnen houden in stress situaties.” Raadsleden mochten met een kniptang van 10 kilo een autodeur open knippen, de wagens met alle materialen van binnen bekijken, met een enorm sterke waterstraal door tegels spuiten en in boot JIM zelf zien hoe men op de Westeinderplassen te werk gaat. Indrukwekkend en zeer informatief. “Dit werkbezoek geeft veel inzicht in het werk van deze belangrijke hulpdiensten”, zo luidde de conclusie van de raad.

Parttime helden gezocht

De brandweer in Aalsmeer is op zoek naar uitbreiding van het team vrijwilligers. Werken bij de brandweer is goed te combineren met een gewone baan. Als vrijwilliger ben je net zo goed als een professional; je krijgt namelijk dezelfde opleiding als een beroepsbrandweer. Daarnaast krijg je een vergoeding voor je inzet. Ben jij klaar om bij te dragen aan de veiligheid in Aalsmeer en Kudelstaart? Klaar om een verschil te maken en een held te worden in jouw gemeenschap? Kijk voor meer informatie op de facebook pagina van de Brandweer Aalsmeer en meld je aan!