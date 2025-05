Welkom bij Stichting Paraplu

Wilnis – Stichting Paraplu De Ronde Venen is een niet-gesubsidieerde onafhankelijke stichting, die al 45 jaar cursussen en activiteiten in het gebouw aan de Pieter Joostenlaan 28 in Wilnis organiseert. Het programma voor 2025/2026 staat inmiddels online en de programmaboekjes zijn weer gedrukt. Voor het nieuwe jaar is er weer een groot aanbod op het gebied van ontspanning, educatie en creativiteit.

Aan creatieve cursussen en workshops is het volgend cursusjaar geen gebrek. Van wol vilten tot creativiteit met berkenstammen. Wegens het grote succes van de schildercursussen zijn ook dit jaar weer nieuwe cursussen aan het programma toegevoegd. Een nieuwe docent is de kunstenaar Jacinta Smits. Zij geeft de cursus ‘Schilderen op doek en papier’. Elly Dollieslager is een creatieve duizendpoot zij geeft op dinsdagmiddag fantastische workshops.

Bij de Paraplu is bridge altijd populair. De bridgemiddag op woensdag wordt altijd drukbezocht door beginnende en wat beter spelende spelers. Volgend seizoen geeft Hans Selman weer een cursus bridge voor beginners en gevorderden. Voor toekomstige spelers geeft hij een kennismaking met bridge op zaterdag 8 november. Op veler verzoek start de cursus klaverjassen, op donderdagmiddag. Dus wil je ook leren klaverjassen, Hans Selman leert je de fijne kneepjes. Ook Jan Keevel is weer van de partij met de cursus Mahjong.

Op donderdagmiddag organiseert de Paraplu het hele jaar de inloopmiddag van 13.00 tot 16.00 uur. Biljartspelers vinden altijd de weg om onder het genot van een kopje koffie en een praatje een potje te biljarten. Op vrijdagmiddag wordt een onderlinge competitie gespeeld onder leiding van Gerard van der Meer. Volgend seizoen starten ook weer de bingoavonden op de laatste zaterdag van de maand.

Meer informatie: www.stichtingparaplu.nl of kom langs tijdens de open dag op 30 augustus. Stichting Paraplu wordt volledig gedraaid door vrijwilligers die werken als gastgever, docent of bestuurslid. Lijkt het je leuk om je in te zetten voor stichting Paraplu, neem dan contact op. Ook zijn vacatures te vinden op de vrijwilligers vacaturebank.

Op de foto: Voor het nieuwe jaar is er weer een groot cursusaanbod bij Stichting Paraplu op het gebied van ontspanning, educatie en creativiteit. Eigen foto.