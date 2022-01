Weer stapel plastic rond containers Praamplein

Aalsmeer – Zo ongeveer eens per maand is het wel raak: Volle plasticcontainers op het Praamplein met, tot grote ergernis van velen, een stapel zakken en plastic attributen rondom. Afgelopen vrijdag 31 januari was te zien dat de containers tot de ingangspoort gevuld waren. Dan maar de zakken aan de kleine container binden, neemt de Meerlanden dit ook nog wel even mee. Want dat was de gedachte van velen, de containers worden voor het nieuwe jaar nog wel geleegd. Maar nee en de stapel groeide door…

De ‘berg’ is, wonderbaarlijk, ongemoeid gelaten tijdens de oud en nieuw viering waar toch heel wat rotjes en ander vuurwerk zijn afgestoken. Ook windkracht zes op zondag bracht geen verandering, de zakken met plastic bleven keurig bij hun ‘laatste rustplaats’ liggen. Ook maandag 3 januari werd hoofdschuddend de berg door menigeen gepasseerd. Gemeente en Meerlanden kan dit nou niet anders? Het is duidelijk dat inwoners best goed hun afval scheiden en dat verdient een compliment maar ook actie, want om de twee weken legen lijkt een must te worden. Het is vast niet de bedoeling dat er nog een grote ‘broer’ bij komt. Er is overigens wel ruimte voor. Niet op het huidige inbrengparkje, maar bijvoorbeeld naast de kledingcontainer schuin tegenover deze plek.

Bij een volle container op het Praamplein is het trouwens nog mogelijk om een poging te wagen bij de inbrengplek op het Drie Kolommenplein (is ook wel vaak vol met rondom zakken), maar even verderop, bij de flats, staat zijn grote vriend en die is niet zo populair als de rest van zijn ‘collega’s’…