Weer schietincident op Raadhuisplein

Aalsmeer – Op het Raadhuisplein is vannacht (woensdag 31 mei op donderdag 1 juni) wederom een schietincident geweest. Meerdere kogels hebben het hotel-restaurant geraakt. Het is het tweede schietincident in korte tijd.

Een medewerkster van het hotel laat weten geschrokken te zijn. “Een hotelgast heeft de politie gebeld na het horen van de schoten.” De eigenaren van het hotel zijn zich van geen kwaad bewust en willen benadrukken dat zij enkel slachtoffer zijn.

Bij de vorige schietpartij kon via getuigen achterhaald worden dat er een schermutseling was op het plein en dat de kogels daarna het hotel raakte. Het was toen geen gerichte actie en daar wordt nu ook van uitgegaan. Wat dit keer de aanleiding van het schietincident is, is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek.

Het is volgens de medewerkster van het hotel een ongelukkige timing. “Ze zijn net vandaag bezig met de laatste hand te leggen aan het camerasysteem. De installateur is net weer aan de slag. Dan hebben we een goed werkend camerasysteem hangen.”

De eigenaren van het hotel gaan vandaag aangifte doen. Getuigen laten weten dat er ’s avonds wel vaker vreemde dingen op het Raadhuisplein gebeuren. “We gaan met de gemeente hierover praten”, laat een medewerkster van het hotel tot slot weten.

De Forensische Opsporing heeft onderzoek gedaan bij het hotel. De recherche gaat nog een buurtonderzoek verrichten. Mogelijk zijn er getuigen. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.

Foto: KaWijKo Media