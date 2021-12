Weer lichtjeswandeling bij de kinderboerderij

Aalsmeer – Vanaf vanavond, zaterdag 11 december, tot en met tweede kerstdag, 26 december, is er weer een lichtjeswandeling in kerstsfeer bij kinderboerderij Boerenvreugd. in de Hornmeer. De start van de lichtjeswandeling is bij de hoofdingang van de kinderderboerderij (speeltuinzijde). Bezoekers volgen het pad langs Boerenvreugd.

Op het terrein van de kinderboerderij staan verlichte kerstitems die vanaf het pad goed te zien zijn. Bij ieder item staat een letter. De letters samen vormen een woord. De wandelkaart waarop de oplossing ingevuld kan worden, kunnen deelnemers zelf uitprinten via de website of de facebook-pagina van Boerenvreugd.

Aan het einde van de wandeling mag de wandelkaart met oplossing in de rode brievenbus gedeponeerd worden. Uit alle goede inzendingen worden na de kerstdagen vijf prijswinnaars getrokken.

De lichtjeswandeling is ook voor kleine kinderen goed te lopen. Vergeet niet een pen, zaklamp en de wandelkaart mee te nemen. Uiteraard gelden tijdens de wandeling de landelijke corona-maatregelen. Vermijd drukte en hou 1,5 meter afstand.