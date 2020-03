Weer lammetje geboren op de kinderboerderij

Aalsmeer – Op 24 maart is er in de hooiberg van kinderboerderij Boerenvreugd weer een lammetje geboren. Deze keer is zwartblesschaap Fiene moeder geworden. Ze is bevallen van een flinke dochter. De nieuwe boerderijbewoonster heeft de naam Bieke gekregen.

Negenling huppelt rond

De negen jonge Vlaamse reusjes die begin maart geboren zijn groeien als kool. Ze huppelen lekker rond in de knuffelstal in de hooiberg. Moeder Snowy houdt ze allemaal goed in de gaten!

Gekkigeit

Boerderij bezoekers of hornmeerpark bezoekers hebben hem vast wel eens gezien. Dwergbok Jip. Jip is een geval apart. Hij schreeuwt als er geitjes bij hem in de wei lopen. Als hij niemand ziet dan mekkert hij er op los en als hij wel mensen ziet schreeuwt hij net zo hard. Maar lopen de kalkoenen in de wei dan is Jip rustig. Jip voelt zich fijn bij de kalkoenhaan en zijn harem. Jip mankeert niets, is niet eenzaam en komt niets te kort. Zoals een van de facebookvolgers zegt: “Typisch geval van gekkigeit.”

Activiteiten afgelast

Naar aanleiding van de nieuwe coronamaatregelen heeft Boerenvreugd de activiteiten die gepland stonden in april en mei afgelast. Het gaat om het paasfeest op maandag 13 april, de poppenkast op zondag 3 mei en het schaapscheren op woensdag 13 mei.

De schapen worden uiteraard wel geschoren door de beheerders maar dit zal zonder publiek gebeuren. Boerenvreugd vindt het ontzettend jammer dat er maar liefst drie activiteiten moeten worden afgelast. Net als bij andere organisaties is er echter geen keus, de gezondheid van iedereen het allerbelangrijkste.

Poppenkast

Overigens kan van de poppenkastvoorstellingen genoten worden via You Tube. Poppentheater Zelen heeft hier enkele filmpjes opgezet met korte voorstellingen.