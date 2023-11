Jaarlijkse bazaar bij Doopsgezinde Gemeente

Aalsmeer – Zaterdag 18 november begint om 10.30 uur de jaarlijkse bazaar van de Doopsgezinde Gemeente in de Zijdstraat. Kom ook langs. Er is van alles te vinden, zoals het bekende rad van avontuur, een rommelmarkt en een boekenmarkt. Daarnaast zijn er diverse loten te koop voor mooie prijzen, waaronder de jaarlijkse grote quilt of een overtocht naar Engeland met Stenaline. Of bijvoorbeeld een diner voor twee of een weekendje weg in een hotel in Almen en nog vele andere mooie prijzen. En natuurlijk is er koffie met diverse soorten gebak in het gezellige restaurant waar de pannenkoeken weer op het menu staan! En wat te denken van de kledingmarkt, de bloemen en planten, de zelfgemaakte jam, wenskaarten, vogeltaarten en handwerken, en de kinderhoek. Kortom, er is wat voor jong en oud.

Spullen brengen

Heeft u spullen en/of winterkleding waar u van af wil, maar waar een ander nog plezier van kan hebben? Breng ze vanaf woensdag 15 november vanaf 13.00 uur tot vrijdag 17 november 13.00 uur langs. Vanzelfsprekend moeten de spullen nog wel bruikbaar en schoon zijn. Is zelf langsbrengen een probleem, dan is in overleg ophalen een mogelijkheid. Neem daarvoor contact op via: cie-bazar@dgaalsmeer.nl of bel Nelleke: 06-40918974 of Elise:06-28644125. Waar de bazaarcommissie niet naar op zoek is, zijn grote meubelen als boekenkasten en dressoirs, oude beeldbuis televisies en computers en randapparatuur. Uiteraard kunnen mooie boeken, LP’s, CD’s en DVD’s wel ingeleverd worden.

Opbrengst voor goede doelen

Vijftig procent van de opbrengst gaat naar diverse goede doelen: Waterleiding project in Tanzania, zonnepanelen project Ghana, uitbreiding van het laboratorium in ziekehuis in Mugumu, zonneboiler voor de kraamafdeling van ziekenhuis Shirati in Tanzania, Sheltersuit: Tegen kou beschermende kleding annex slaapzak voor thuis en/of daklozen en adoptie programma van Doopsgezind Wereldwerk. De overige vijftig procent van de bazaaropbrengst is voor de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer zelf.