Weer gereedschap uit bestelbus gestolen

Aalsmeer – In de avond of nacht van woensdag 13 op donderdag 14 juni is ingebroken in een in de Vlinderstraat geparkeerde bestelbus. Om binnen te komen hebben de dieven een ruitje ingeslagen.

Uit de bus is een behoorlijke hoeveelheid klein gereedschap gestolen. De inbraak heeft tussen negen uur ‘s avonds en half acht in de morgen plaatsgevonden. Mogelijk zijn er getuigen, zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.

Garage of loods

Regelmatig wordt de laatste tijd ingebroken in bestelbussen van klusbedrijven. De politie raadt aan de wagens als mogelijk binnen in een garage of loods te parkeren. Mocht dit niet mogelijk zijn, zorg dan in ieder geval voor alarm op de bus en codeer alle gereedschappen.