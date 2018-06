Inbrekers aan de deur in Uithoorn

Uithoorn – Een angstig uurtje hebben twee jeugdige bewoners van de Treublaan afgelopen maandag 18 juni beleefd. De twee waren alleen thuis toen rond negen uur in de avond plots langdurig gebeld werd aan de voordeur. De jongen en het meisje zagen bij de deur twee voor hen onbekende mannen staan. Een van hen keek de woning in.

De kinderen zijn zich gaan verstoppen in de slaapkamer. Plots zagen ze achter bij het tuinhek één van de twee mannen staan. Ze hebben daarop direct 112 gebeld. Agenten zijn snel ter plaatse gegaan, maar de twee mannen waren al verdwenen. Een van de twee is een blanke man van 30 tot 40 jaar oud. Hij heeft donker haar en droeg zwarte kleding.

De politie heeft de zaak in onderzoek. De bewoners moeten een nieuwe bel kopen. Deze was vastgezet door de mannen met een spijker en door het langdurige bellen is de travo doorgebrand. Mogelijk zijn er getuigen of zijn er inwoners die meer informatie hebben. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.