Politie zoekt getuigen van straatroof

Uithoorn – Donderdag 21 juni heeft rond zes uur in de avond een gewapende straatroof plaatsgevonden op de parkeerplaats bij de Gasperiflat. De politie is op zoek naar getuigen van dit incident. De straatroof is gepleegd door twee mannen in de leeftijd van 25 en 36 jaar oud.

Beiden hebben een licht getinte huidskleur en een normaal postuur. De een was tussen de 1.80 en 1.90 meter lang, de ander was iets kleiner, tussen de 1.70 en 1.80 meter lang. De langste van de twee heeft kort zwart haar en een baard. Hij droeg een lichtgekleurde trui met capuchon.

Mensen die iets van de straatroof hebben gezien of meer informatie hebben, worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.