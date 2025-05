Weer eens een inbraak in Uithoorn

Uithoorn – In de gemeente Uithoorn is vrijdag ingebroken. Dat was in De Kwakel. De laatste keer dat er werd ingebroken in de gemeente Uithoorn was 17 dagen geleden. Dit blijkt uit data van de politie die door een site geautomatiseerd is geanalyseerd.

Volgens de data van de politie betrof dit een daadwerkelijke inbraak in postcodegebied 1424. Dit was de eerste aangifte voor een inbraak die de politie registreerde in de maand mei. In april was het er in totaal één. De teller voor Uithoorn staat hiermee voor dit jaar op tien, waarbij het in vier gevallen beperkt bleef tot een poging. Ter vergelijking: heel vorig jaar werd er op achttien verschillende dagen daadwerkelijk één of meerdere keren ingebroken in Uithoorn en registreerde de politie op tien dagen minimaal één inbraakpoging.

Foto: aangeleverd.