Weer boottocht met Stichting SAM

Aalsmeer – Op woensdag 18 mei organiseert Stichting SAM haar jaarlijkse boottocht. Na de vreselijke coronatijd mag er weer met thuiswonende ouderen, mensen met een beperking en bewoners van de Zorgcentra een dagje gevaren worden. De laatste keer, in 2019, voer de kapitein de hele Poel rond en dat werd door de gasten aan boord enorm gewaardeerd. “En dat rondje willen we er graag inhouden”, aldus een van de vrijwilligers van Stichting SAM.

Het wordt een geheel verzorgde boottocht met koffie, thee, gebak, een lunch en ’s middags nog een wijntje of advocaatje toe. Vrijwilligers van Stichting SAM en verpleegkundigen van de Zorgcentra zullen ervoor zorgen dat de deelnemers alle aandacht en zorg krijgen die nodig is. De deelnemers worden, net als in voorgaande jaren, in de ochtend opgehaald en na afloop weer keurig thuisgebracht.

Er is plaats voor 100 personen. De kosten zijn dit jaar 20 euro per persoon. Mocht u dit bedrag te bezwaarlijk vinden maar wilt u toch heel graag mee? Vermeld dit bij de aanmelding en er zal naar een oplossing gezocht worden. Aanmelden voor uiterlijk 1 mei bij: Marie Kluinhaar: 06-20893879, Wenneke Vooges: 06-30770852 of Ineke Hoogeveen: 06-23209172. Doe het vlug, want vol is vol!