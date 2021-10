Weer bestelbus klem onder viaduct Hornweg

Aalsmeer – Het ging weer een maandje of twee goed, maar vanmorgen, dinsdag 5 oktober, om 10.00 uur was het weer raak. Ondanks de waarschuwingsborden probeerde een chauffeur van een bestelbus onder het viaduct van de Hornweg door te rijden.

Het busje bleek toch hoger dan de chauffeur had ingeschat, of het viaduct lager. De bestelbus kwam klem te zitten en is door de klap flink beschadigd geraakt. Het dak is er helemaal afgerukt, waardoor ook de zijpanelen los kwamen te zitten. Gelukkig is de chauffeur niet gewond geraakt.

Foto: Ria Scheewe