Weer babbeltruc, getuigen gezocht!

Uithoorn – Donderdag 20 juli tussen 9.30 en 10.00 uur en om 13.00, 13.08 en 13.30 uur zijn er drie pogingen en één geslaagde babbeltruc geweest in respectievelijk de Stationsstraat, de Johan de Wittlaan, de Prinses Christinalaan en de Johan van Oldebarneveldtlaan.

Een vrouw deed zich voor als bezorger van Post.nl en bood een schaal met bloemen aan. Hiervoor waren de kosten nog niet betaald en aan de bewoners werd gevraagd om dit bedrag even te pinnen. Contant betalen was niet mogelijk. Drie bewoners zijn er gelukkig niet in getrapt. Bij één van hen was de wijkverpleging aanwezig en deze heeft de bezorger weggestuurd. Bij één oudere bewoner is het helaas wel gelukt. Er blijkt voor 3.000 euro gepind te zijn. De ‘bezorger’ had de pas verwisseld.

De nep-bezorger is een vrouw van ongeveer 20 à 25 jaar oud en rond 1.65 meter lang. Ze heeft lang donker haar, is licht getint (beetje Arabisch), heeft een tenger postuur en sprak goed Nederlands.

Ze droeg een jack van Post.nl dat veel te groot was, zeker vijf maten te groot, en had een bruine tas bij zich.

Extra bijzonderheid is dat de namen van de ontvangers geprint op een kaartje prijkte tussen de bloemen. Mogelijk zijn er getuigen en/of inwoners met meer informatie. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.