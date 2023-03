Weer avondvierdaagse in Kudelstaart

Kudelstaart – Op 8, 9, 10 en 11 mei vindt de avondvierdaagse van Kudelstaart weer plaats. Achter de schermen wordt er al hard gewerkt om dit wandelfeest ook dit jaar tot een succes te maken.

Er kunnen twee afstanden worden afgelegd, namelijk de 5 en de 10 kilometer. Inschrijving hiervoor vindt plaats via de basisscholen. Na vier avonden wandelen, heb je een geweldige prestatie geleverd, is er een feestelijke intocht op het plein bij de Antoniusschool en de OBS, en verdien je een mooie medaille.

Ook voor de allerkleinsten is er weer de mogelijkheid om een medaille te verdienen. Wanneer zij een dagje willen meelopen, kunt u uw kind bij de start aanmelden en dan krijgen zij bijde finish een dagmedaille. De kosten hiervoor bedragen 3 euro per dagmedaille, afrekenen bij de start.

Via de Facebookpagina (Avondvierdaagse Kudelstaart) wordt iedereen op de hoogte gehouden. Van voorbereidingen tot routes, maar ook de weersvoorspellingen en de laatste wijzigingen.

Klaar-overs en EBHO-ers

Om de avondvierdaagse veilig te laten verlopen is de organisatie nog op zoek naar klaar-overs of EHBO-ers. Wilt u/jij helpen op 1 of meerdere dagen? Stuur dan een mail naar avondvierdaagsekudelstaart@gmail.com of meldt je aan via de facebookpagina.