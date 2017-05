Weer van alles te doen in Aalsmeer!

Aalsmeer – In juni staan amateurkunstenaars in de spotlights. Jong en oud presenteren zich in het kader van de landelijke ‘Ik toon’ maand. Ook Aalsmeer participeert in deze maand van de amateurkunst met tal van activiteiten, zoals de amateurkunstroute Kunst in de etalage in samenwerking met Meer Aalsmeer Winkeldorp. In 25 etalages van winkeliers is er gedurende de maand juni beeldende kunst van verschillende amateurkunstenaars te bewonderen.

Voor de jeugd is er een kinderplein vol culturele activiteiten op zaterdag 17 juni in samenwerking met het Flower Festival. De maand wordt afgesloten op donderdag 29 juni met een bijzonder buitenconcert: Muziek aan de Oever dat in samenwerking met de Westeinder Waterweek wordt georganiseerd. Daarnaast geven Aalsmeerse koren en orkesten concerten en presentaties of stellen hun repetities open voor belangstellenden. Een overzicht van alle activiteiten is te vinden op www.cultuurpuntaalsmeer.nl.

Snuffelmarkt en Stratentoernooi

Maar, het is nog geen juni, en natuurlijk valt er dit weekend ook weer van alles te beleven in Aalsmeer. Zo is er zaterdag 20 mei een snuffelmarkt in de Ontmoetingskerk in Rijsenhout van 10.00 tot 16.00 uur, viert schaakvereniging AAS haar 30-jarig jubileum in De Binding in de Zijdstraat vanaf 13.00 uur en wordt op dit tijdstip het 89ste seizoen van het Oosterbad aan de Mr. Jac. Takkade 1 geopend. Bij RKDES aan de Wim Kandreef in Kudelstaart begint om 14.00 uur het stratentoernooi voor families, verenigingen en bedrijven. In de avond is er ‘Hakkûh voor kids’ (hardcore met dj’s) in N201 aan de Zwarteweg van 13.00 tot 19.00 uur en verzorgt de band ‘Gigs’ een optreden in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat vanaf 21.30 uur.

Bromfietsen en havendag

Ook zondag 21 mei biedt een gevarieerd programma. Zo vindt de vierde Aalsmeerse Bromfiets Tourrit plaats. Verzamelen vanaf 11.30 uur bij café Joppe in de Weteringstraat en hier komt de groep rond 16.30 uur weer terug en kunnen de nostalgische bromfietsen bewonderd worden. Watersportvereniging Aalsmeer houdt een open havendag met diverse activiteiten voor jong en oud. Adres: Uiterweg 155 en publiek is welkom tussen 12.00 en 17.00 uur. Het Bindingkoor geeft deze zondag een concert met medewerking van Emile Meuffels op trompet en Wilma Broere op piano. Aanvang is 16.00 uur en het concert is in de Doopsgezinde kerk, Zijdstraat 55.

Amb8route Kudelstaart

En, het hele weekend is de Amb8Route in Kudelstaart. Kennis maken met een achttal ambachtslieden, van zeepjes en taarten maken tot beeldhouwen en pottenbakken. Zaterdag 20 en zondag 21 mei van 10.00 tot 16.00 uur. Routekaarten zijn verkrijgbaar bij café Op de Hoek en restaurant Oevers aan de Kudelstaartseweg. Meer informatie op www.amb8route.nl.