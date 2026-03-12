Weer 2 geitjes geboren bij Boerenvreugd

Aalsmeer – Afgelopen maandag 9 maart zijn Hetty en Henry geboren bij Kinderboerderij Boerenvreugd. Moeder Fenna vindt haar kleine kroost maar niets. Ondanks herhaalde pogingen van de beheerders mogen de twee niet drinken en verstoot mama Fenna haar kleintjes.

Daarom gaan de beheerders van Boerenvreugd Hetty en Henry met de fles groot brengen. Vanaf volgende week kunnen broer en zus bezocht worden en een beetje extra aandacht kunnen ze wel gebruiken. Zoals al eerder vermeld, krijgen alle dieren die dit jaar geboren worden een naam met de letter ‘h’. De OTT boeren en boerinnen verzinnen de namen, maar uiteraard zijn ideeën van inwoners ook welkom.

NLdoet klusdag

Aanstaande zaterdag 14 maart is de landelijke actiedag NLdoet en er worden vrijwilligers gevraagd voor allerlei klusjes, ook in Aalsmeer. Kinderboerderij Boerenvreugd aan de Beethovenlaan hoopt eveneens op extra helpende handen. De speeltuin met het nieuwe inclusief speeltoestel en het terrein moeten klaar gemaakt worden voor het nieuwe seizoen en de officiële opening eind maart. Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden staan op het programma en een flinke berg boomschors moet verspreid worden rond het nieuwe speeltoestel. De NLdoet dag bij Boerenvreugd is van 9.00 tot 15.30 uur. Voor koffie, thee en een lunch wordt gezorgd. Aanmelden voor deze en andere klussen kan via www.nldoet.nl.

Foto: De geitjes Hetty en Henry. Foto: Kinderboerderij Boerenvreugd