Weekend: Veel muziek, film en halloween

Aalsmeer – Het wordt weer zo’n weekend in Aalsmeer waar voor iedereen wel iets naar haar of zijn zin te beleven is. Wie van live-muziek houdt, kan kiezen uit folk, rock. blues en zelfs klassiek. Op vrijdag 1 november bijt de Aalsmeerse Christelijke Oratorium Vereniging het spits af. De ACOV bestaat 130 jaar en geeft deze avond vanaf 20.00 uur haar jubileum-concert in de Open Hof Kerk aan de Ophelialaan.

Op zaterdagavond 2 november is het mogelijk om te gaan ‘band hoppen’. In cultureel café Bacchus in de Gerberastraat treedt Another Roadside Attraction (pophelden uit de jaren zeventig en tachtig) en in café Sportzicht in de Sportlaan gaan de spots aan voor saxofonist Wouter Kiers met band. Beiden aanvang ongeveer 21.00 uur.

En voor wie van griezelen houdt: Halloween-party in café de Gouwetéén, achter het zwembad aan de Dreef van 22.00 tot 02.00 uur. Naar de film is zaterdagavond ook mogelijk: In De Oude Veiling in de Marktstraat wordt de favoriete film van Mark van Leeuwen vertoond vanaf 20.00 uur.

Op zondag 3 november is het keuzes maken: Naar de Molle Tuttle Band uit Amerika in De Oude Veiling vanaf 15.00 uur of naar The Shack in Oude Meer om Boys Named Sue live te zien en te horen vanaf 16.00 uur.

Overdag valt er dit weekend ook van alles te beleven. Bezoek bijvoorbeeld de exposities in het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat en in het Flower Art Museum aan de Kudelstaartseweg.

Tips: Zaterdag de eerste Schrijversparade met diverse workshops en (kinder)activiteiten van 12.00 tot 17.00 uur in de bibliotheek in de Marktstraat. Zondag naar kinderboerderij Boerenvreugd voor ‘In het Bos’. Kinderen kunnen knutselen, spelletjes spelen, dieren kijken en aaien en van alles te weten komen over bomen. Van 11.00 tot 15.00 uur. Adres: Beethovenlaan, Hornmeer.

Toch iets anders doen? Kijk dan vooral in ‘wat is er te doen’ in de krant (ook digitaal in te zien). Fijn weekend!