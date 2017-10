Weekend: Step by Step, snertrit en meer

Aalsmeer – Het is zaterdag 7 oktober. Vanaf 13.30 uur vindt vandaag de achtste editie van het evenement Step by Step Aalsmeer plaats. Dit jaar staan er 800 deelnemers aan de start en vertrekken de stepteams vanaf 14.30 uur om de twee minuten vanaf het terrein van voetbalvereniging FC Aalsmeer aan de Beethovenlaan voor een route van 7 kilometer met onderweg diverse hilarische opdrachten en vragen. De eerste opdracht bij FC Aalsmeer is een grootse stormbaan van 22 meter. De route gaat richting Fort Kudelstaart, hier wacht een verkenning, Dorpshuis Kudelstaart waar de mysterie guest jureert en naar café Op de Hoek voor een team-workout. De teams keren vanaf dit punt weer terug richting Aalsmeer en zullen een tussenstop maken bij het cactusbedrijf Ubink aan de Mijnsherenweg. Hier wacht eveneens een opdracht.

Optreden mysterie guest

Aangekomen bij FC Aalsmeer kunnen de deelnemers hun benen gaan los schudden en wat gaan eten. De DJ’s Kees Markman en Marcel Wilkes zullen uiteraard weer hun steentje bijdragen aan het feestelijke sfeertje. Net voor de prijsuitreiking zal de mysterie guest regelrecht uit Het Dorpshuis vandaan nog enkele bekende nummers ten gehore brengen De organisatie is enorm benieuwd welke teams dit jaar gaan strijden voor een mooie eerste, tweede of derde plaats en hoe origineel zij aan de start verschijnen.

Meer te doen dit weekend

Step by Step is natuurlijk niet de enige activiteit in Aalsmeer. Ieder weekend bruist het weer met allerlei leuke dingen om heen te gaan of aan mee te doen. Kort op een rijtje gezet:

Zaterdag 7 oktober:

* Snertrit Solexvrienden. Start 10.30u aan Kudelstaartseweg 165.

* Griezelverhalen en knutselen in bibliotheek t.g.v. kinderboekenweek. Van 11 tot 12.30u. (5-7jr).

* Bloementour met vrachtwagens voor minder-validen. Start 12.30u. bij Poelweg, over Burgemeester Kasteleinweg richting Centrum.

* Kledingbeurs in dorpshuis De Reede, Schouwstraat, 12.30 tot 14u.

* Jazz met Carmen Gomes in cultureel café Bacchus, Gerberstraat vanaf 21.30u.

Zondag 8 oktober:

* Vogelbeurs Rijzenvogel in SCW-gebouw, Konnetlaantje, 9.30 tot 13u.

* KWF Korenmarathon in Studio’s Aalsmeer. Deelname 25 koren, totaal 45 optredens. Aanvang: 10.30u.

* Watertoren aan Westeinder open voor publiek van 13 tot 17u.

* Jeugdconcours klassieke muziek in Zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad vanaf 15u.

* Marcel Scherpenzeel met band in The Shack, Oude Meer vanaf 16u.

Fijn weekend!