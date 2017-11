Wat/waar was harde knal in Kudelstaart?

Aalsmeer – Rond één uur in de nacht van zaterdag 11 op zondag 12 november is Kudelstaart en de ruime regio opgeschrikt door een enorme knal. De politie kreeg een melding dat er weer een plofkraak was gepleegd op de geldautomaat in de Einsteinstraat.

Agenten zijn direct ter plaatse gegaan en aan allerlei collega’s van omliggende korpsen werd assistentie gevraagd om alle uitgangswegen te blokkeren. Ook de helikopter werd ingezet. De plofkrakers hadden geen kans om weg te komen.

Echter, er is helemaal geen plofkraak gepleegd. De geldautomaat troffen agenten ongeschonden aan. Er is in de omgeving van het winkelcentrum een zoektocht gehouden, maar er is geen schade aan gebouwen en objecten geconstateerd.

Nu is de vraag wat is de enorme harde knal geweest? Wie heeft een aanduiding waar de harde knal wel vandaan kwam en wie weet waarmee dit geluid is veroorzaakt? De politie hoort het graag via 0900-8844.