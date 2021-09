Watertoren weer in kleuren Aalsmeerse vlag

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag is met Vuur en Licht op het Water officieel de Feestweek in Aalsmeer van start gegaan. Feestmaand september is door de corona-maatregelen ietwat soberder, maar er vinden (gelukkig) nog allerlei activiteiten plaats. Zo gaat aanstaande zaterdag 11 september de Pramenrace gevaren worden, zijn er deze dag en op zondag 12 september diverse gebouwen open tijdens het Open Monumentenweekend en worden bezoekers beide dagen uitgenodigd om een kijkje te gaan nemen in de gedichtentuin op het Boomkwekerskerkhof aan de Stommeerweg.

Om alle organisaties van evenementen tijdens de Feestweek een hart onder de riem te steken werd vorig jaar, toen er helemaal geen activiteiten georganiseerd mochten worden, de Watertoren in de Aalsmeer kleuren gehuld. De trots aan de Westeinder in rood, groen en zwart oogstte veel bewondering en trok een groot aantal bezoekers.

Vorig jaar geen tijd gehad om een kijkje te gaan nemen? Dan zeker nu wel langs gaan. Sinds afgelopen zaterdag is de Watertoren weer opgevrolijkt in de kleuren van de Aalsmeerse vlag (rood van de aardbeien, groen van het blad en zwart van de grond). Tot en met aanstaande zaterdag 11 september gaan dagelijks de lichten aan tussen 21.00 en 23.00 uur. Een aanrader!

Foto: www.kicksfotos.nl