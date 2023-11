Watertoren weer in de schijnwerpers gezet!

Aalsmeer – Na zo’n jaar in het donker te hebben gestaan, straalt de watertoren aan de Westeinderplassen weer. De trots van Aalsmeer is met nieuwe (energiezuinige) verlichting in de schijnwerpers gezet door de gemeente.

De lampen rondom branden weer, maar vooralsnog even tijdelijk. Het betreft namelijk een proef. Fotograaf Kick Spaargaren is gaan kijken en heeft natuurlijk ‘zijn’ verlichte watertoren op de foto gezet.

Volgens Kick moeten de lampen iets beter afgesteld worden, maar hij is vooral heel blij dat de toren van Sangster ook in de donkere avonduren weer het stralende middelpunt is. En hij is vast niet de enige, menig inwoner is trots op de watertoren, het ‘baken’ dat wordt gezien als weer thuis in het eigen Aalsmeer.

Foto’s: www.kicksfotos.nl