Watertoren extra open dit weekend

Aalsmeer – Komende zaterdag 24 en zondag 25 november is de Aalsmeerse watertoren geopend voor het publiek. Zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur. Deze extra openstelling is mede gedaan voor de deelnemers aan de sinterklaas wandeltocht, georganiseerd door de Aalsmeerse wandelvereniging.

Vorige jaren waren er veel vragen om tijdens de wandeltocht de watertoren te bezoeken en uiteraard te beklimmen, om te genieten van het weidse uitzicht. Vandaar dat de mensen van de Stichting Beheer Watertoren hebben besloten ook nu weer extra open te gaan tijdens deze activiteit. Uiteraard kan iedereen, ook niet wandelaars, deze zaterdag naar de watertoren komen.

Op zondag is de watertoren geopend op de gebruikelijke tijden van 13.00 tot 17.00 uur.

Om de situatie op de begane grond te bekijken en de foto’s uit het verleden is geen toegangskaartje vereist. Voor de beklimming wordt voor kinderen 1 euro gevraagd en voor volwassenen 2 euro.

Openstelling ’s avonds

Om alvast te noteren: Zondag 16 december is de watertoren een keer in de avond geopend.

Met alle verlichting tijdens deze feestelijke maand is het een feeëriek schouwspel om de vele lichtjes vanaf 50 meter hoogte gade te slaan. Verdere informatie is te lezen op de website: www.aalsmeer-watertoren.nl.