Watertoren bedekt pui Poolse supermarkt

Aalsmeer – Vorig jaar december is in de Poolse supermarkt aan de Ophelialaan uitgebrand na een explosie. De Poolse supermarkt werd direct na de brand, op last van de burgemeester gesloten. Een paar maanden lang stonden er bouwhekken en was het pand dicht gemaakt met houten platen. Inmiddels is dat sinds vorige week veranderd. Er zijn namelijk grote doeken met foto’s van de Aalsmeerse watertoren voor de pui geplaatst.

De doeken zijn een idee van Mike (Multi) van der Laarse. “Ik hoorde dat het nog wel even gaat duren voordat het pand opgeknapt wordt. Ik heb toen voorgesteld aan enkele ondernemers om de pui te bedekken met een typisch Aalsmeers plaatje en hier werd heel enthousiast op gereageerd. We gaan het trouwens nog iets mooier maken, zodat de klanten weer door een nette winkelstraat kunnen lopen.” Mike heeft de doeken zelf, samen met zijn zoon, opgehangen. “We kregen gelijk diverse positieve reacties.” Het project is betaald door de winkeliers Vereniging Ophelia.

Verdachte heeft bekend

De verdachte van de aanslag op Poolse supermarkten, Hyron A. (20), heeft overigens twee weken geleden bij een tussentijdse zitting in de rechtbank in Haarlem bekend betrokken te zijn geweest bij de aanslagen op drie Poolse supermarkten. Hij zou de bommen hebben geplaatst bij vestigingen in Aalsmeer, Beverwijk en Tilburg. A. werd al verdacht van explosies afgelopen december in Beverwijk, en januari in Tilburg. Tijdens de tussentijdse zitting voegde de officier van justitie daar Aalsmeer aan toe. Opvallend is dat de supermarkten van dezelfde eigenaar zijn, Mohamed Mahmoud. Voor de vijf aanslagen bij vier supermarkten zijn in totaal vier verdachten aangehouden.

Foto: VLN Nieuws – Laurens Niezen