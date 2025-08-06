Watertoren Aalsmeer viert bijna eeuwfeest!

Aalsmeer – Over drie jaar bestaat de watertoren van Aalsmeer 100 jaar, maar wie de jaren telt vanaf de aanvang van de bouw ervan kan volgend jaar het eeuwfeest gaan vieren. De bouw startte namelijk in 1926 en werd afgerond in 1928. De watertoren werd gebouwd om de inwoners van Aalsmeer en omstreken van drinkwater te voorzien. De ‘trots’ van Aalsmeer is 51 meter hoog en gebouwd in de zogeheten Art Deco stijl.

Ingenieur Sangster

De toren maakt de indruk geheel vierkant te zijn, maar ter hoogte van het reservoir is de doorsnede van de buitenmuur vrijwel rond. Ontwerper is ingenieur Hendrik Sangster, die tussen 1923 en 1945 twintig watertorens in Nederland ontwierp. Hij had een eigen stijl die erg gewaardeerd werd. De watertoren rust op een houten paalfundering van 452 masten, elk 15 meter lang. Er zijn twee hoogtereservoirs met een volume van 480 en 520 kubieke meter. Onder de begane grond is nog een bodemreservoir van 160 kubieke meter. De waterreservoirs stonden rechtstreeks in verbinding met het waterleidingnet en zorgden voor druk op de leidingen. Het water in de grote bakken was eigenlijk een grote voorraad in tijden van nood. Watertorens werden sinds eind twintigste eeuw gebouwd tot in de jaren zestig aan toe. Er zijn ruim 200 torens in Nederland en de meesten met een prachtig uiterlijk, maar die van Aalsmeer is natuurlijk de mooiste… Het gebouw is sinds 2002 een Rijksmonument.

In de polder of aan de Plas?

Het naar boven klimmen om van het uitzicht te genieten, kan dankzij de uiteindelijke keuze voor de locatie. Voor de plaats van de watertoren bestonden in eerste instantie namelijk twee opties. De ene mogelijkheid was om de toren in de laaggelegen Hornmeerpolder te bouwen, de andere om het gebouw juist op de dijk, aan de Westeinderplas, te zetten. Uit esthetisch oogpunt werd gekozen voor het laatste en van deze keuze hebben inwoners en bezoekers tot op de dag vandaag nog plezier.

Thuiskomen of Aalsmeer bezoeken is de watertoren ‘spotten’. De watertoren is van buiten indrukwekkend, maar heeft binnen ook prachtige details die het ontdekken waard zijn. Een mooi uitje voor het hele gezin (vooral bij helder weer) en dit kan de hele maand augustus elke zondag tussen 13.00 en 17.00 uur.

Foto’s: www.kicksfotos.nl