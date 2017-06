Feest: Sporten voor Junior Pramenrace

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 10 juni vond de sportmiddag van de Junior Pramenrace plaats. Dit keer was gekozen om spelletjes te houden in het zand van The Beach aan de Oosteinderweg. Het was een zonnige en warme dag, maar de temperatuur in het sportcentrum was zeker enkele graden hoger. Dit kwam vast door de vele kinderen, die enthousiast de spelletjes speelden en tussendoor genoten van het zand. Er was een parcours bedacht voor twee spelletjes. Er moest gerend worden met grote kokosnoten onder de armen en dit was zeker voor de allerkleinste deelnemers een behoorlijke opgave. Ook zij gingen er voor honderd procent voor en probeerden zo snel mogelijk de ‘bollen’ naar de overkant te brengen en over te dragen aan het volgende teamlid. Het tweede spel vergde samenwerking van ieder team. Een surfplank met hierop volle bekers met water moesten naar de overkant gebracht worden. Heerlijk om de geconcentreerde gezichten te zien en de aanwijzingen van vriendjes en vriendinnetjes te horen. Water en limonade waren deze middag overigens heel belangrijk. Het vocht moest op peil gehouden worden. De ouders en andere aanwezigen hielden zich zover mogelijk rustig, maar de deelnemers bleven fanatiek. Prachtig! Al met al een topmiddag.

Verkiezing kinderburgemeester

De sportmiddag werd ook aangegrepen om de deelnemers aan de Junior Pramenrace de mogelijkheid te geven hun stem uit te brengen voor de nieuwe kinderburgemeester. De vier meiden en twee jongens waren behoorlijk enthousiast en deelden vol verve hun affiches uit. De stemmen zijn niet geteld. Dit gebeurt pas na aanstaande zaterdag 17 juni. Op het Molenplein is de tweede stemronde tussen 10.00 en 14.00 uur. Aan het einde van de middag worden alle stemmen geteld en krijgen zowel de winnaar als de anderen die niet gewonnen hebben een telefoontje van de wethouder.

Tot dat ’t Zinkt

Resultaten tellen en tijden vergelijken moesten het bestuur en de vrijwilligers van de Junior Pramenrace wel direct. Terwijl alle deelnemers en aanwezigen een ijsje aangeboden kregen en tot slot een gezamenlijke foto werd gemaakt, had een groepje zich terug getrokken om de uitslag te kunnen uitrekenen. Uiteindelijk bleek dat team Tot dat ’t Zinkt het best had gepresteerd. Dit team mag aanstaande zaterdag 17 juni als eerste starten. De Junior Pramenrace begint om 13.00 uur bij het Stokkeland. Na zo’n twee uur is de tocht weer ten einde en volgt vanaf 15.15 uur de prijsuitreiking. Belangstellenden zijn van harte welkom.

De Nieuwe Meerbode trakteert deze week op een speciale Junior Praambode met allerlei informatie over regels, de prijzen en onder andere komt een aantal teams aan het woord. Donderdag in huis en natuurlijk geheel digitaal te lezen op de website. Alle deelnemers aan de Junior Pramenrace: Veel succes en veel plezier en dit geldt natuurlijk ook voor alle kijkers, het bestuur en alle vrijwilligers!

Foto: www.kicksfotos.nl