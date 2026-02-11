Warmbloedige kamermuziek door Marigold Piano Quartet

Uithoorn – SCAU (Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn) organiseert zondag 15 februari om 14.30 uur een bijzonder concert in De Schutse te Uithoorn. Dan treedt het Marigold Piano Quartet op, bestaande uit jonge mensen met een passie voor kamermuziek: Mengjie Han (piano), Ruña ’t Hart (viool), Connie Pharoah (altviool) en Kalle de Bie (cello).

Er staan maar liefst drie pianokwartetten op het programma: van Mozart, Turina en Dvorak.

Losse kaarten à 18 euro zijn online te bestellen via www.scau.nl of te koop in de Readshop, Winkelcentrum Zijdelwaard (naast de Jumbo); jongeren tot en met 16 jaar betalen slechts 11 euro. De resterende kaarten worden vanaf 14.00 uur verkocht aan de zaal.

Op de foto: Marigold Piano Quartet in De Schutse. Foto: aangeleverd.