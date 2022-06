Wapens en cocaïnewasserij in loodsen in Rijsenhout

Rijsenhout – Op maandag 30 mei zijn drie mannen aangehouden door de politie in het kader van een onderzoek naar grootschalige wapen- en drugshandel. Het trio, mannen van 30, 35 en 51 jaar uit Amsterdam en Diemen, wordt verdacht van overtreding van de Opiumwet, wet Wapens en Munitie en witwassen.

Het rechercheteam kreeg de verdachten in november 2021 in beeld door berichten uit gekraakte PGP-telefoons. Na uitgebreid onderzoek kwam ook een loods in Rijsenhout in beeld als locatie waar mogelijk een partij vuurwapens lag opgeslagen. Tijdens een actie in het betreffende pand afgelopen maandag namen agenten vervolgens een grote hoeveelheid wapens, waaronder automatische- en zogeheten sniperwagens, en explosieven in beslag.

Cocaïne en amfetamine

Bij een doorzoeking in een aangrenzende loods is een in werking zijnde cocaïnewasserij aangetroffen met zeer veel chemicaliën en een aantal kilo cocaïne en amfetamine. In de loods lagen ook alle voor een wasserij benodigde apparatuur, zoals een blokkenpers en chemicaliën, waaronder vaten met aceton. Naar aanleiding van het aantreffen van de cocaïnewasserij is nog een vierde verdachte aangehouden. Het gaat om een 52-jarige man uit Rijsenhout. In zijn woning is ook een doorzoeking gedaan. Verder stond op het terrein nog een vermoedelijk gestolen auto, waar nog nader onderzoek naar wordt gedaan.

Alle verdachten worden vandaag, donderdag 2 juni, voorgeleid aan de rechter-commissaris. Het onderzoek gaat verder. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Bron: Politie.nl

Foto: VLN Nieuws