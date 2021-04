Wandelnetwerk Amstelland is geopend

Uithoorn -Vorige week is het Wandelnetwerk Amstelland officieel geopend en kan er vanaf nu worden gewandeld. Het 300 kilometer lange netwerk verbindt bestaande ommetjes en langere wandeltrajecten tot één groot wandelgebied. Van Diemen tot Aalsmeer, door een prachtig en onverwacht groen landschap, ingeklemd tussen steden en dorpen. Wethouder Jan Hazen is blij met de komst van dit wandelnetwerk: ”Ook onze dorpen Uithoorn en De Kwakel maken hier onderdeel vanuit. Zo zijn er onder meer routes langs de Amstel, langs het Zijdelmeer en het Fort aan de Drecht.”

Wandelen via knooppunten

De aanleg van Wandelnetwerk Amstelland is een onderdeel van het provincie-brede Wandelnetwerk Noord-Holland. De routes zijn in twee richtingen bewegwijzerd met routepaaltjes voorzien van een herkenbaar logo, gekleurde pijlen en keuzepuntnummers. De methodiek is vergelijkbaar met het fietsknooppuntennetwerk. Op keuzepunten is overstappen naar een andere route mogelijk. Zogenaamde startpunten met parkeergelegenheid bieden wandelaars de keuze uit minimaal twee wandelingen. Met de app van Wandelnetwerk Noord-Holland kunnen wandelaars bestaande en zelf samengestelde wandelingen lopen.

Bijzondere natuurbeleving

Wandelnetwerk Amstelland ligt in een bijzonder en zeer divers gebied. Wandelaars lopen door graslanden en langs rivieren en forten. Zo is de hele oever van de Amstel in Uithoorn opgenomen in het netwerk. Bij Uithoorn busstation, het fort aan de Drecht en in het zuidwestpunt van de gemeente bij de Tolhuissluis zijn informatieborden te vinden. Het rondje Zijdelmeer en een mooie route langs de Boterdijk en de Drechtdijk zijn in het netwerk opgenomen. Omdat dit wandelnetwerk aansluit op de wandelnetwerken van Zuid-Holland en Utrecht, is het gebied zeer interessant voor langeafstandwandelaars. In Uithoorn vervangt dit netwerk de zogeheten Glas en Landroutes (waaronder het fortenpad, het landscheidingspad en het vuurlijnpad). De route Polderspoorpad is komen te vervallen door de komst van de Uithoornlijn, waar het nieuwe tracé van de tram wordt aangelegd en het wandelpad al is omgeleid. Dit alternatief is opgenomen in het netwerk.Wandelnetwerk Amstelland is geopend