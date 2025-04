Wandelen met ‘De jongen, de mol, de vos en het paard’

Wilnis – Het boek ‘De jongen, de mol, de vos en het paard’ van Charlie Mackesy heb je misschien zien liggen in de boekwinkel en even ingezien, gekocht of misschien wel gekregen. Het staat vol met korte teksten en is geïllustreerd met prachtige, gestileerde afbeeldingen. Een boek over vriendschap, vertrouwen en jezelf mogen zijn.

Dinsdag 6 mei organiseert Stichting Paraplu, Pieter Joostenlaan 28, Wilnis, een wandeling. Er wordt gestart om 09.30 uur met een korte inleiding en een kopje koffie of thee. Besproken worden de wijsheden uit het boek, in gesprek in tweetallen gedurende een tot anderhalf uur in een rustig tempo. Daarna is er een gezamenlijke afsluiting.

Aanmelden: www.stichtingparaplu.nl en graag ook een mail naar zinzoeken@kpnmail.nl.

Foto: aangeleverd.