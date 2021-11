Wandelboulevard Waterfront open!

Aalsmeer – Het is sinds donderdag 11 november voor iedereen weer mogelijk om te wandelen langs de Grote Poel. De hekken langs de wandelboulevard van het Waterfront zijn weggehaald.

Eerder deze zomer werden de verlengde pier en het vergrote strand al opgeleverd en kon al volop gebruik worden gemaakt van het strand bij de surfkom. De Stommeerweg is weer in gebruik en voorzien van twee nieuwe voetgangersoversteekplaatsen. De aanwezige drempel in de weg is weggehaald. De werkzaamheden rond de Watertoren blijven nog geschorst in afwachting van een rechterlijke uitspraak. In verband daarmee is ten zuiden van de Watertoren de wandelboulevard nu nog met een tijdelijk pad aangesloten op het bestaande trottoir.

Veilig, toegankelijk en duurzaam

Een van de grootste projecten van Aalsmeer is daarmee zo goed als klaar. Het Waterfront zorgt tegelijkertijd voor een veiliger dijk tussen de Grote Poel en de Hornmeer en meer en betere recreatievoorzieningen voor bewoners en bezoekers. “De wandelboulevard is een aanwinst voor Aalsmeer. Jaarrond kunnen onze inwoners nu genieten van een mooie wandeling met uitzicht over de poel. Dit geldt voor alle inwoners, ook voor mensen die gebruik maken van een rolstoel. Zo is het wandelpad qua materiaalkeuze en breedte geschikt om met twee rolstoelen elkaar moeiteloos te passeren”, zegt wethouder Bart Kabout. “Ook is de technische vormgeving berekend op een levensduur van 100 jaar.”

Voorzieningen

De wandelboulevard zorgt voor een nieuwe beleving van de Grote Poel. Met de buitengym, de buitendouche, de oplaadpunten voor elektrische fietsen, de barbequeplekken, de nieuwe steigers, de trappen richting het water en de zitelementen is een mix gezocht van duurzaamheid, functionaliteit en inpassing in het landschap. Het inzaaien van het gras gebeurt later, daarvoor is het seizoen nu voorbij.

Feestelijke opening

Op maandag 22 november is de officiële opening van de wandelboulevard gepland. Afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen worden betrokkenen daarvoor uitgenodigd. Het project Waterfront is mede door een bijdrage van 3,24 miljoen euro door de Stichting Leefomgeving Schiphol tot stand gekomen. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft 1,12 miljoen euro bijgedragen. Bij de opening zullen ook vertegenwoordigers van deze beide organisaties aanwezig zijn.