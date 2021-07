Walraven bouwt aan duurzame toekomst

Mijdrecht – Walraven zet een mooie, volgende stap in de richting van verduurzaming. Op het dak van de vestiging in Mijdrecht prijkt sinds kort een zonnestroominstallatie. De ruim 1600 zonnepanelen, samen goed voor een vermogen van 658 kWp, zijn deze maand officieel in gebruik genomen. Hiermee kan de wereldwijd actieve organisatie in de installatiebranche, gedreven om zijn simpele, maar slimme productsystemen voor een groot deel in haar eigen energiebehoefte voorzien. Het familiebedrijf bestaat inmiddels al ruim 75 jaar en heeft duurzaamheid in de genen zitten. De producent heeft daarom besloten deze duurzaamheid steeds verder uit te bouwen. Zowel binnen hun eigen organisatie als in de relatie met hun partners.

Leon Raadschelders, PMO Walraven: “We beseffen dagelijks dat we rekening moeten houden met de generaties na ons. De aanleg van zonnepanelen op het dak van onze locaties was dan ook een logische keuze. Het was prettig dat Econettic dit traject heeft begeleid. Van SDE-subsidie naar de daadwerkelijke realisatie, er komt heel wat bij kijken.”

Zon op Bedrijfsdaken

Mede door alle bijkomende aspecten trok het project ‘Zon op Bedrijfsdaken’ de aandacht van de producent in 2018. Vanuit dit project is er destijds een SDE+ subsidie aangevraagd, waarmee de eerste stap richting verduurzaming werd gezet. Uiteindelijk besloot Walraven de zonne-installatie niet in een collectief, maar zelfstandig te realiseren. Hierdoor profiteren ze direct van een lagere energierekening.

Econettic is vervolgens met de voorbereidende werkzaamheden gestart. Ze hebben de technische haalbaarheid onderzocht, uitvraag gedaan naar een geschikte EPC-partij en ze hebben de contractvorming geregeld. Daarnaast heeft ECONNETIC de gehele realisatie van de zonne-installatie begeleid en verzorgd.

Erik van Marrewijk, consultant bij Econettic: “Als onafhankelijk adviesbureau ondersteunen wij ondernemers door hen actief te begeleiden bij subsidieaanvragen, technisch onderzoek, financiering, aanbesteding, realisatie en – als de zonnestroominstallatie er eenmaal ligt – beheer. Door als ondernemer zelf te investeren wordt direct geprofiteerd van een lagere energierekening en een hoger rendement gerealiseerd. Daarnaast blijft de ondernemer baas op eigen dak.”