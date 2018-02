Van Walraven Adoptant Stichting De Bovenlanden

Mijdrecht – Afgelopen vrijdag heeft Groothandel Van Walraven uit Mijdrecht een overeenkomst getekend om de komende 5 jaar een perceel van Stichting De Bovenlanden te adopteren. De directeur van de groothandel, Henk van Walraven, en twee bestuursleden van de Stichting, Otto van Asselen en Matthijs Dull, hebben de overeenkomst getekend. Het perceel betreft een deel van het natuurbouwterrein aan de Bovendijk in Wilnis. Op deze wijze kan de stichting het onderhoud, zoals het aanleggen van beschoeiing, het maaien en het hooien bekostigen. Door zich als adoptant voor 5 jaar te binden wil Van Walraven haar lokale betrokkenheid onderstrepen en een bijdrage leveren aan een duurzame maatschappij.

Stichting De Bovenlanden wil karakteristieke landschapselementen in de Bovenlanden van de gemeente De Ronde Venen beschermen en aantrekkelijk houden als veenweidelandschap. Hieronder vallen schraallanden, rietzomen en poelen, geriefhoutbosjes en legakkers. Ook interesse om adoptant of donateur te worden ?

Voor meer informatie kunt u de website bezoeken: www.debovenlanden.nl of contact opnemen via e-mail info@debovenlanden.nl.