Veel waardering voor bewegende bloem (OA)

Aalsmeer – Tijdens het Flower Festival afgelopen weekend was het eerste landmark te bewonderen dat Ondernemend Aalsmeer heeft laten ontwerpen om verschillende entrees in de gemeente mee op te luisteren. Een bewegende bloem, Aalsmeer is tot slot nog steeds een bloemendorp aan het water. Dat de sierteelt nog altijd een belangrijke economische peiler is voor de gemeente, heeft het Flower Festival wel weer bewezen. Prachtige arrangementen van bloemen zijn tentoongesteld en mooie bedrijven konden worden bezocht.

Het landmark van Ondernemend Aalsmeer had een prominente plek gekregen op het dak van galerie Sous Terre, tegenover de watertoren. Menig bezoeker kon de bewegende bloem van kunstenaar Tobias Rothe wel waarderen en velen gingen met het kunstwerk op de foto of legde de bloem voor eeuwig op de camera vast.

Op korte termijn hoopt Ondernemend Aalsmeer (OA) een mooie plaats aan te wijzen voor deze eerste in de serie van blikvangers, die Aalsmeer hopelijk nog meer op de landelijke kaart gaat zetten.