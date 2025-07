Waakmand voor Johannes Hospitium De Ronde Venen

Mijdrecht – Johannes Hospitium De Ronde Venen ontving van Monuta Weber een waakmand. Een waakmand is een mand die is gevuld met attributen ter ondersteuning van naasten, die waken bij iemand die stervende is. De mand die Jolanda Weber overhandigde bevatte onder meer een JBL-speaker, koptelefoon, gedichtenbundel, warme plaid en kleurboeken voor jong en oud.

Jolanda Weber van Monuta Weber licht toe: “Het is heel belangrijk dat we naar elkaar en onze omgeving omkijken. Wij doen er alles aan om mensen te helpen om op een goede manier afscheid te nemen van het leven en van elkaar. In dit kader was het voor mij heel speciaal dat ik mijn steentje kan bijdrage aan de zorg van een hospice waar meerdere families die ik heb mogen ondersteunen, dankbaar gebruik van hebben gemaakt. Daarnaast vond ik het fijn om als lokale ondernemer een gebaar te maken door nog een waakmand te schenken aan het Hospitium.”

Namens het Johannes Hospitium De Ronde Venen ontving Mits Winnik de waakmand. Zij nam de waakmand voor het hospice dankbaar in ontvangst: “Bij iemand waken is erg intens. De items in de waakmand bieden steun, doordat ze praktisch zijn of juist afleiding geven als dat nodig is. Door de mand een vaste plek te geven in ons hospice, is hij altijd beschikbaar en kan hij op een natuurlijke manier in gebruik worden genomen op momenten dat familie of naasten daar behoefte aan hebben. Zulke gebaren en donaties worden door ons team en onze bewoners en hun naasten die we begeleiden enorm gewaardeerd.”

Op de foto: Namens het Johannes Hospitium De Ronde Venen ontving Mits Winnik (links) de waakmand. Foto: aangeleverd.