VVD op bezoek bij Van Vliet Containers

Aalsmeer – Vorige week was de VVD fractie op bezoek bij van Vliet Containers. Van Vliet Containers is marktleider in, zoals zij dat zelf omschrijven, ‘ladingdragers’ en logistieke vraagstukken in de Horti sector. Daarnaast wordt Van Vliet steeds vaker betrokken bij de logistiek processen binnen de grotere Retail bedrijven.

De VVD fractie werd gastvrij ontvangen door Martien Klaver, die al vanaf de oprichting van het bedrijf betrokken is bij de opbouw en uitbouw van dit innovatieve bedrijf. Hoewel oprichter Kees van Vliet het bedrijf inmiddels heeft over gedaan aan investeringsmaatschappij Scheybeek, is de betrokkenheid van Martien Klaver nog onveranderd. Enthousiast vertelt Martien over de opbouw van het bedrijf, de innovatieve producten en toekomstvisie.

Van Vliet Containers is gevestigd aan de Rietwijkeroordweg in de Schinkelpolder, in een modern en ruim pand. Door de constante groei is er inmiddels alweer behoefte aan meer ruimte en is die zeer nabij ook al gevonden.

De sleutel van het succes, zo vertelt Martien, is constant blijven innoveren, steeds nieuwe soorten containers ontwikkelen, de productie en reparatie van de containers zelf in de hand hebben en, heel belangrijk, zo veel mogelijk samenwerking tussen bedrijven, zodat zaken efficiënter kunnen.

In Nederland is van Vliet al marktleider en heel gestaag kunnen een aantal (grote) buitenlandse bedrijven ook niet meer om de producten van van Vliet heen. Martien Klaver is duidelijk trots op dit ‘wereldbedrijf uit Aalsmeer’. Ondanks de coronacrisis heeft van Vliet een prima jaar achter de rug en 2022 ziet er al weer veelbelovend uit.

De VVD fractie heeft met veel interesse en vol verwondering geluisterd en achter de schermen kunnen kijken bij dit mooi Aalsmeers bedrijf. Fractievoorzitter en lijsttrekker Dirk van der Zwaag over van Vliet Containers “Dit is een wereldbedrijf op het gebied van rolcontainers. Een verbluffend staaltje van Aalsmeers ondernemerschap en doorzettingsvermogen. De VVD fractie is heel blij met dit soort bedrijven binnen onze Aalsmeerse gemeente, het laat zien dat we in vele sectoren marktleider zijn.”