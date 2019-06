VVD op bezoek bij Bakkerij Vooges

Aalsmeer – Afgelopen vrijdag 14 juni bezocht de fractie van VVD Aalsmeer Bakkerij Vooges. “Kom maar in de avonduren, want dan zijn we vol in bedrijf. Dan valt er veel te zien”, aldus eigenaar Jasper Engel. En dus stond de fractie van VVD Aalsmeer vrijdagavond op de stoep bij de bakkerij in de Visserstraat.

Bakkerij Vooges is een begrip in Aalsmeer. Destijds begonnen met een bakkerij in de Zijdstraat. Inmiddels is de bakkerij gegroeid naar vier winkels en is de bakkerij zelf 3 jaar geleden naar de Visserstraat verhuisd.

Naast de verkoop van brood aan particulieren, verkoopt de bakkerij ook brood aan andere winkels die zelf geen brood meer bakken. Ook verschillende bedrijven en instellingen behoren tot de klantenkring.

De fractie kreeg een uitgebreide rondleiding door de bakkerij. Het proces van het broodbakken werd toegelicht. Opvallend veel handwerk komt bij het broodbakken kijken.

Ook het gebak passeerde de revue. Het viel de fractie op dat het brood en banket met veel liefde wordt gemaakt, heel ambachtelijk. “Gelukkig proef je het verschil met het brood in de supermarkt want er komt veel bij kijken”, vertelde Jasper Engel.

De fractie van VVD Aalsmeer bedankte Jasper Engel na afloop voor de rondleiding. “We zijn onder de indruk van dit mooie Aalsmeerse bedrijf”, sloot organisator Teun Treur af.